El príncipe Harry abrió su corazón y habló nuevamente de la muerte de Lady Di

Tanto el príncipe Harry como su hermano mayor, el príncipe Guillermo, quedaron muy marcados tras la repentina muerte de su madre. Recordemos que, en 1997, Lady Di perdió la vida en un accidente automovilístico en Paris, un terrible hecho que causó gran dolor en los pequeños.

En esta oportunidad, el príncipe Harry decidió abrir su corazón una vez más y contar cómo fue para él vivir una experiencia tan traumática y dolorosa a sus 12 años de edad. El texto que escribió formará parte del libro “Hospital by the Hill”, una idea de la organización “Simón dice” que buscar ayudar a los niños a lidiar con el dolor tras perder a uno de sus padres o seres queridos durante la pandemia.

“Si estás leyendo este libro, es porque has perdido a alguno de tus padres o a un ser querido. Ojalá pudiera abrazarte ahora mismo, pero mientras tanto espero que esta historia te brinde consuelo al saber que no estás solo”, comienza diciendo Harry. Luego, continúa: “Cuando era niño perdí a mi madre. En ese momento no quería creerlo ni aceptarlo, y dejó un gran vacío dentro de mí. Todos lidiamos con la pérdida de una manera diferente, pero cuando un padre va al cielo, a mí me dijeron que su espíritu, su amor y sus recuerdos no. Siempre están contigo y puedes aferrarte a ellos para siempre”.

Instagram: @sussexroyal

“Nunca lo conocí, pero sé que esta persona era especial para ti, y era alguien increíblemente amable y cariñoso por el lugar donde eligió trabajar. Ayudar a los demás es de lo más importantes que cualquiera puede hacer. Puedes sentirte solo, triste, enojado o mal. Este sentimiento pasará. Y te voy a hacer una promesa: te sentirás mejor y más fuerte una vez que estés listo para hablar sobre cómo te hace sentir”, agrega Harry en su relato.

Fuente: EFE

Por último, concluye diciendo: “Espero que este libro te ayude a recordar lo especial que era tu padre o tu ser querido. Y lo especial que eres tú también”. El libro se publicará el próximo 23 de marzo, coincidentemente con el Día Nacional de la Reflexión en el Reino Unido. La idea es que cualquier niño que haya perdido a uno de sus padres o a un ser muy querido, al igual que vivió el príncipe Harry con su madre hace muchos años, pueda leerlo en forma gratuita y sentirse de alguna forma acompañado y reconfortado.