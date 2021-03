Amor insuperable: nueva canción de Justin Bieber, ¿Dedicada a Selena Gómez?

Justin Bieber es un famoso cantante y compositor canadiense cuya fama comenzó hace más de una década cuando era solo un joven de 16 años. Desde su icónica canción “ Baby” el cantante no ha hecho más que crecer logrando convertirse en el primer artista en tener siete canciones de una lista de discos debut en el Billboard Hot 100. Además de ello, Bieber en sus años de adolescencia se hizo popular por salir con la ex chica Disney Selena Gómez con quien mantuvo una de las relaciones más mediáticas hasta el año 2018. Hoy en día, tres años después de ello, se agrega otro capítulo a la complicada historia de amor.

Selena Gómez , cantante y actriz, saltó a la fama por su papel en la conocida serie de Disney Channel, “ Los hechiceros de Waverly Place” en el año 2007.La cantante y Bieber comenzaron a salir en el año 2010, durante los ocho años que mantuvieron su relación fueron como una montaña rusa de emociones, colmados de subidas y bajadas, engaños, venganzas, canciones, rumores y demás. En algún punto, entre tantos escándalos, celos y reclamos, la relación perfecta de la farándula finalmente se rompió. Con la separación, Justin Bieber y la actriz tomaron caminos separados.

Imagen: Elle

Por su parte Selena, comenzó a salir con el cantante The Weeknd en enero de 2017 pero finalizó su relación en octubre de ese mismo año. No obstante Justin fue quien impactó a todos cuando se comprometió con la modelo Hailey Baldwin el 7 de julio de 2018, recordemos que finalizó su relación con Gómez en marzo de ese mismo año. La pareja de la modelo y el cantante salió brevemente de diciembre de 2015 a enero de 2016 antes de separarse, y luego se reconciliaron en mayo de 2018. La nueva pareja no esperó más y en septiembre de 2018 obtuvo la licencia de matrimonio.

Los fans de Selena conocen todo acerca de la tumultuosa relación con Bieber, por ello serían quienes lo acusarían de escribir Ghost para Selena Gomez. “Ghost” o “fantasma”, traducido al español, es el nuevo sencillo de Bieber el cual tiene una temática de amor y separación. Lo llamativo del asunto es que Gomez , en el año en que se separó la pareja, lanzó una canción llamada “Ghost of you” traducida como “fantasma de ti”. Al respecto una cibernauta publicó en Twitter: “’Ghost’ Justin Bieber, ‘Ghost of you’ Selena, ¿Me conformo con tu fantasma? Que alguien me explique que está pasado ahora mismo”.

Imagen: Twitter

Por otro lado, una fan de Selena compartió en Twitter lo siguiente “Justin Bieber escribió Ghost Sobre Selena Gómez y no me pueden comprobar que esté equivocada”. Sobre la canción Justin declaró, “Se trata sobre perder a alguien que amas…. Sé que este año ha sido muy difícil en el que hemos perdido a seres queridos y también a relaciones”. Sin embargo en entrevistas anteriores Justin declaró que algunas de sus canciones, incluidas " Sorry ", " Mark My Words " y " What Do You Mean? " son sobre su relación con Gómez.