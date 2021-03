WhatsApp: con este truco descubre si alguien te borró de sus contactos

No existen dudas de que WhatsApp es una herramienta de gran utilidad hoy en día. Millones de personas en el mundo poseen smartphones y se comunican con sus seres más queridos a través de esta aplicación. No sólo permite estar conectados y chatear en cuestión de milésimas de segundo, sino también posibilita enviar documentos, imágenes, videos y gran contenido audiovisual.

A diferencia de lo que ocurre en otras apps, en esta para poder comunicarte con otra persona es necesario tener su número agendado o, que el otro usuario al menos te tenga en su teléfono móvil. De lo contrario, es muy difícil encontrar a alguien en la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo.

Puede suceder que alguien borre el contacto de su teléfono y la otra persona no se de cuenta. Sin embargo, si tienes dudas de que te han hecho esto, con el truco que te proponemos a continuación podrás corroborarlo. El método es muy sencillo y no requiere de descargar ningún otro programa de terceros.

Uno de los primeros indicios que podrás notar es que no puedes visualizar su foto de perfil (si es que tiene privada la opción para aquellos que no tiene agendados). Tampoco podrás acceder a sus Estados y en el caso de que se filtren, la app no te permitirá ver las fotos y videos que allí suba la otra persona. También es posible que no puedas ver la última hora de conexión, pero si podrás ver si está en línea.

Si antes podías ver la foto de perfil de su WhatsApp y ahora le mandas un mensaje y le llega con normalidad, este es un claro ejemplo de que has sido eliminado del teléfono de la otra persona. Las llamadas y videollamadas no están bloqueadas.