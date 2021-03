Pampita inició la semana con un vestido de símil cuero y recibió cientos de halagos

Carolina Ardohain -o más conocida por su nombre artístico como Pampita- ya se encuentra preparándose para volver a la conducción en la pantalla chica. El próximo 15 de marzo sus fanáticos la verán nuevamente en Net TV. La modelo ocupará el prime time de la señal y saldrá al aire de 20 a 21.

Aún no está confirmado el staff definitivo que la acompañará en su regreso a la televisión. Lo que si sabe es que una de las figuras femeninas que ha sido convocada por la producción es Mica Viciconte. El renovado ciclo promete muchas sorpresas.

Sin dudas, Pampita se encuentra en un gran momento. Pocas semanas atrás, el día de su cumpleaños, anunció la llegada de su quinta hija. La gran noticia la dio a conocer en su cuenta de Instagram a través de un video en vivo. En el mundo virtual la modelo se muestra muy activa y diariamente comparte contenido que fascina a sus seguidores.

La morocha sube contenido de lo más variado en la red: parte de sus fascinantes looks e instantáneas con su familia son los favoritos de los internautas. Recientemente, su hijo Bautista cumplió años y lo saludó allí con un tierno mensaje. "Siempre tan bueno, divertido, y cariñoso con todos. ¡Te veo tan grande! 13 años de verte por primera vez y en ese segundo amarte para siempre. Mi primer hijo varón, mi compañero, mi protector", redactó la mujer de Roberto García Moritán.

En su última publicación, Pampita llamó la atención de miles de internautas con su increíble look. "Seguimos este lunes bien arriba y con muchas ganas de volver a salir", escribió junto a una serie de instantáneas luciendo un fabuloso vestido de símil cuero. La publicación recibió cientos de halagos. "No me canso de decirlo: más hermosa cada día, tenés la juventud eterna en el alma", "Diosa hasta embarazada", "De otro planeta", "Guapísima", "Te queda mortal eso", son algunos de los mensajes que se leen.