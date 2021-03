Red Bull, interesado en comprar un club de la Liga MX

Luego de que comenzaran a surgir rumores de que Necaxa podría ser comprado por la empresa internacional Red Bull, todo parece indicar a que el conjunto de Aguascalientes no cambiará de dueños. Según información de René Tovar, de ESPN, fuentes cercanas a los Rayos negaron estas versiones de que existieran negociaciones para una posible compra.

"Al menos dos importantes fuentes del club Necaxa niegan rotundamente la versión de que el equipo negocia con una empresa energizante la venta del club. Está es la respuesta con emoji a la versión falso", escribió en la red social Twitter, acompañado con caritas tentadas de risa.

Los Rayos del Necaxa podrían haberse convertido en el sexto equipo de fútbol de la empresa austriaca. También se habló de negociaciones con Chivas pero por el momento no hay nada en concreto. En 2006 compraron a la franquicia de la MLS, New York New Jersey MetroStars, convirtiéndola en Red Bulls New York.

Pero sin duda el mayor caso de éxito de la compañía en el ámbito deportivo es el RB Leipzig, equipo que anteriormente jugaba en la quinta división, pero que ahora compite en Champions League y en la Bundesliga se encuentra en el segundo lugar de la tabla.

Red Bull GmbG es una empresa de origen austriaco, fundada en 1984 por Dietrich Mateschitz y Chaleo Yoovidhya, con sede en Salzburgo, pero con presencia en todo el mundo. El rumor de que quiere ingresar a la Liga MX no es nuevo, pues desde hace meses en redes sociales se ha estado especulando esta situación. ¿Se dará?