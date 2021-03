Preciosa: Lali Espósito lució un minivestido que vas a querer incorporar en tu armario

Lali Espósito se encuentra muy emocionada tras el estreno de la serie “Sky Rojo” en Netflix. Esta nueva producción de los creadores de “La Casa de Papel” ya está disponible en 190 países. Lali dio vida al personaje de Wendy una víctima de una peligrosa red de trata de mujeres que junto a otras dos compañeras logran fugarse.

“Llegó Wendy. Llegó Sky. Llegó esto que parecía que no llegaba más. Estuvimos rodando mucho tiempo, mucho laburo. Llegó el momento del estreno: me parece inverosímil, estoy como loca. Me da mucha alegría que la vea todo el mundo. La van a dar en 190 países y cada vez que lo digo me erizo porque es una oportunidad enorme. Es una gran serie, está bueno que la pueda ver tanta gente.” señaló Lali sobre sus primeras sensaciones del estreno al sitio TeleShow.

Ante la pregunta del periodista “¿Cambió en algo tu mirada sobre la prostitución y la trata haciendo esta serie?”, Espósito respondió lo siguiente: “No, no cambió. Intensificó todo lo que ya pensaba, de cierta manera. Hicimos un ejercicio; voy a hablar por mis compañeras Vero Sánchez y Yany Prado. De alguna manera teníamos que mentalizarnos todo el tiempo en que era una ficción. Hay una fibra imposible de tocar hablando de algo tan dramático como la trata de mujeres en la que una, como actriz, no va a llegar nunca a esa verdad. Nuestro trabajo es que estas cosas parezcan reales. Lo hemos hecho con mucho respeto. Lo único que hizo esta serie, más allá de entretener y hacer ficción, fue intensificar lo que pensaba del horror, de la hipocresía de todos nosotros. Lo tenemos en las narices todo el tiempo. En la autopista ves neones por todos lados y a nadie le llama la atención. No sabemos qué pasa ahí adentro realmente. Está esta discusión de prostitución por elección o no sé qué... Esta serie habla de la trata de mujeres; punto. Es un club donde le quitan los pasaportes y están privadas absolutamente de su libertad y son esclavas sexuales: eso jamás puede tener ningún porcentaje de elección. Eso es lo que contamos, dentro de la aventura y del brillo que tiene a priori Sky.”

Este viernes Lali Espósito compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la blonda luciendo un escotado minivestido sobre un fondo blanco.

“WENDY⚡️ Leal , fuerte e impulsiva ! Puro 🔥 @skyrojo ya disponible en NETFLIX!” escribió la ex pareja de Peter Lanzani para acompañar sus recientes instantáneas.