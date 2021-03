La otra cara de "El Chavo del 8": desde las risas hasta el horror vivido

El Chavo también conocido como El Chavo del 8 fue un programa de televisión mexicano, perteneciente al ámbito de la comedia. El programa fue creado por Roberto Gómez Bolaños, quien interpretó al Chavo, y fue producido por Televisa desde 1973 hasta 1980. Sin embargo la serie mexicana se hizo popular a nivel internacional logrando obtener público hispanohablante en todo el mundo. Si bien todos disfrutamos de este increíble programa en algún momento de nuestras vidas, no todo fue risas ya que ocurrieron ciertas cosas interesantes y escalofriantes.

Por otro lado un dato no menor es que uno de los actores perdió la vida en pleno set de grabación. Jaimito, el cartero, era interpretado por Raúl "El chato" Padilla en la serie de "El Chavo del 8", sin embargo este actor murió “por amor al arte” ya que falleció en el set de grabación. Su cuerpo sin vida fue encontrado por Bolaños. Chespirito narra en su libro la horrible situación que le tocó vivir : "Después de grabar lo estuve esperando en la escalera para demostrarle que yo también podía brincar desde el quinto escalón de la escalera, pero no bajaba. Entonces subí para ver si le pasaba algo y lo que pasaba es que ya estaba muerto”.

Imagen: Pulzo

Chespirito, quien al parecer quedó marcado por este suceso para el resto de su vida, nunca pudo olvidar la imagen de su compañero fallecido. "Tenía los ojitos cerrados, como si nomás estuviera durmiendo. Hasta parecía que estaba soñando algo bonito, tenía cara de estar contento. Pero no puede ser, porque ni modo que le diera gusto morirse. O quién sabe, porque Jaimito siempre decía que quería evitar la fatiga… O sea que ya evitó la fatiga para siempre", escribió en su libro.

Otro dato perturbador vincula a todo el elenco con el narcotráfico, y es que los protagonistas de la serie de actuaron para el mismísimo Pablo Escobar, el narcotraficante más peligroso de todos los tiempos. Carlos Villagrán, quien interpretaba a Quico en El Chavo del 8, en una entrevista con el programa de entrevistas argentino, "Informados de Todos", develó que una vez estando en Bogotá, Colombia, llegaron a su habitación unos misteriosas hombres con una interesante propuesta de trabajo y un maletín lleno de dinero.

Imagen: Pinterest

El actor relató “Sacaron una chequera, me la pusieron en la mesita de centro y me dijeron: ‘Que mañana es el cumpleaños de la hija del patrón, que ponga usted la cantidad, tiene hasta un millón de dólares’. Se me heló todo el cuerpo, no esperaba una cosa así, se me ocurrió decirles que yo había firmado una cláusula de que iba nada más por eso ( el espectáculo original que los había llevado a Colombia)”. Sin embargo Villagrán cuenta que cuando él se negó, los hombres respetaron su decisión sin más. Él fue el único integrante del elenco que rechazó la oferta ya que Chespirito y el resto del elenco sí aceptaron la propuesta y acudieron a la fiesta de la hija de Escobar.