Esta era la decisión de Harry y Meghan Markle si algo le sucedía al príncipe Felipe

Debido al frágil estado de salud del príncipe Felipe de Edimburgo, se conoció que la familia real lo mantiene al margen del revuelo que causó la entrevista de los duques de Sussex en la televisión americana. Tras pasar 28 días hospitalizado, por no sentirse del todo bien, el esposo de la reina Isabel II fue dado de alta, pero no han querido preocuparse de más.

El duque de Edimburgo, de 99 años, estaría aislado de la polémica entrevista que dieron Meghan y el príncipe Harry hace algunas semanas. Lo cierto es que su delicado estado de salud tras haber estado internado podría jugarle una mala pasada, si se disgusta con lo sucedido. La corresponsal especializada en realeza que trabaja para el medio Vanity Fair, Katie Nicholl, ha dado algunas precisiones sobre lo que ocurre en el seno de la realeza británica.

En conversación con 9Honey, Nicholl exclamó: “La familia está encantada de que Felipe de Edimburgo no esté al tanto de todo el alcance de la entrevista”, el esfuerzo de los royals por mantenerlo tranquilo al longevo duque, se debería a que esta polémica estaría afectando a la imagen de la corona. Por otra parte, los duques de sussex habían tomado una decisión ante la exposición de aquella participación con Oprah: “Hicieron la entrevista antes de que el príncipe Felipe ingresara al hospital. Si algo le hubiera ocurrido, dios no quiera, no se habría emitido en ese momento”, aseguró Gayle King, amiga de Meghan, en su programa de radio.

La corresponsal Katie Nicholl contó cómo fue la salida de Felipe del hospital de Londres: “Ha sido un gran alivio verlo dejar el hospital en un coche y no en una ambulancia, pero tenía un aspecto muy, muy frágil. Me consta que la familia está aliviada de tenerlo de vuelta en casa, pero también muy preocupada por su salud”.

Una crisis de reputación se ha disparado para la corona real británica, a raíz de las declaraciones públicas de Meghan Markle y el príncipe Harry. Especialistas en la vida de los royals aseguran que desde las polémicas que se generaron con la separación y posterior fallecimiento de la princesa Diana, no se había detectado una imagen tan negativa de la familia de la reina Isabel II.