Dua Lipa y Harry Styles son filmados juntos en un auto

Harry Styles es un cantante, compositor y actor inglés cuya carrera musical comenzó en 2010 como participante en solitario en la serie de competencia musical británica The X Factor . Este programa de tv posteriormente lo llevaría a unirse a la banda británica con reconocimiento mundial One Direction , la cual se separaría años después generando que el artista comience su carrera musical solista.

Por otro lado Dua Lipa es una cantante y compositora inglesa la cual, después de trabajar como modelo, firmó con Warner Bros Records en 2014 y lanzó su álbum debut homónimo en 2017. Sin embargo una joven y no famosa Dua, habría sido vista junto al popular cantante juvenil Harry en el 2013, ¿Quién diría que en un futuro ambos terminarían cantando en una presentación para los premios Grammy?

Styles y Lipa brindaron un inigualable show en los recientes premios Grammy 2021 en los cuales estaban nominados a dos categorías. Sin embargo lo que no era popularmente sabido era el hecho de que ambos cantantes ya se conocían dese hace varios años antes, en la época en la Dua no era para nada popular y Harry era parte de la banda One Direction. El dato salió a la luz luego de que resurgiera un antiguo video en el que se los puede ver a ambos dentro de un auto.

Imagen: Pinterest

En dicho video, Harry Styles parece estar de copiloto en el auto grabando un video en el cual le envía saludos a Rina, la hermana menor de Dua Lipa, y podemos ver a la cantante femenina en el asiento tarsero enviando un saludos con su mano. El hecho de que el video no haya sido tan escandaloso en su momento se debe a que la intérprete de “New Rules” aún no había saltado a la fama en ese entonces. Sin embargo posteriormente en la navidad de 2016 ambos cantantes fueron captados paseando por las calles de Londres.

En el momento en el que salieron a la luz Las fotos de Lipa, propietaria de tres premios Grammy, y de Harry en Londres claramente se sospechó de un posible romance. Sin embargo esto fue rápidamente desmentido por la cantante durante una entrevista para el portal “The Sun” en el cual declaró “Es solo una amistad. Mi corazón le pertenece a alguien más” ya que en ese momento se encontraba saliendo con su actual ex pareja. Durante el transcurso de la premiación de los Grammy 2021, Styles se tomó un momento para acercarse a la mesa en la cual estaba ubicada Dua para saludarla “chocando puños”, eso demuestra que la amistad sigue vigente, ¿Será posible alguna futura colaboración juntos?