Deshonra: el hijo de Brad Pitt quiere eliminarlo de su vida quitándose su apellido

La familia Jolie Pitt viene causando revuelvo desde hace tiempo ya que con dos celebridades tan prominentes como lo son Angelina Jolie y Brad Pitt es imposible que falten los rumores. Lo más reciente del caso habría venido por parte de la actriz, quien hace algunos días sacó a la luz documentos contra su ex esposo para acusarlo por violencia doméstica. No obstante recientemente un miembro más de la familia se une a la lucha intrafamiliar.

Si bien los actores Brad Pitt y Angelina Jolie iniciaron su relación desde hace más de una década, la pareja recién contrajo formalmente matrimonio en el año 2014. Sin embargo, la actriz habría comenzado a formar una familia mucho antes de casarse ya que n 2002 adoptó, junto a su primer ex esposo Billy Bob Thornton, a Maddox su primer hijo. Luego, cuando Pitt se hizo presente en su vida, en 2005 adoptaron a una niña llamada Zahara Marley; sin embargo unos meses después el actor les dio su apellido a ambos niños.

Para seguir agrandando la familia, en 2006 Jolie dio a luz a una niña, llamada Shiloh, hija biológica de ambos actores quien más adelante decidiría cambiarse de género. Finalmente, en 2007 la pareja adoptó un niño de tres años de edad al que llamó Pax y en 2008, Angelina Jolie dio a luz a mellizos de nombres Knox Leon y Vivienne Marcheline. Aquí es donde termina el árbol genealógico que acabaría por romperse en 2016 con la separación de la pareja y en 2018 con un divorcio confirmado.

La hermosa familia ya no es lo que era y los niños crecieron creando así sus propios pensamientos e ideas, este sería el caso de Maddox . El hijo mayor de la pareja, quien actualmente tiene 19 años y es originario de Camboya, luego del divorcio de Thornton, Jolie recibió la patria potestad exclusiva de Maddox; tal vez es por esto que el niño sería más apegado y devoto de su madre. El joven, quien vivió la mayor parte de su vida con Brad Pitt como su padre, hoy en día quiere eliminar todo tipo de vínculo con este llegando incluso a sacarse el apellido Pitt de sus documentos.

Imagen: Vanitatis

El hoy joven adulto, normalmente no usa el apellido de su padre a menos que sea completamente necesario, además está completamente decidido a cambiarse su apellido legal por Jolie, idea que la actriz no comparte. Maddox jamás tuvo una buena relación con Brad, al parecer no compartían los mismos pensamientos lo cual desembocó en una gran disputa en el año 2016 con violencia física. Esta habría sido una de las causas de la separación de la pareja. Después de la pelea, Pitt fue absuelto por el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles, tras no poder constatar el hecho. Sin embargo las acusaciones hacia el actor no se detiene debido a que se sumarían el testimonio de Angelina por violencia y testimonios de los hijos menores de la ex pareja.