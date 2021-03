Recién levantada y sin maquillaje, Sol Pérez sorprende al cantar a capella

Sin dudas, Sol Pérez ha sido toda una revelación en MasterChef Celebrity, el certamen culinario más visto de la pantalla chica. Programa tras programa la joven de 27 años sorprende (para bien y también para mal) con sus preparaciones al exigente jurado y a los televidentes. Se la ha catalogado como "la más competitiva" del ciclo y a ella no le ha gustado para nada esto.

Fue Dani La Chepi quien la acusó y aseguró que "si le pide que la ayude con un ingrediente se va a hacer la que no escucha". Los dichos de la influencer no le cayeron bien ni a la conductora de TV, ni a varios de los participantes del reality. Por este motivo, algunos optaron por crear un grupo de WhatsApp en el que no incluyeron a la actriz para poder criticarla libremente. Se sabe que Gastón Dalmau, Cande Vetrano y Andrea Rincón, son algunos de los que se encuentran junto a la modelo en este nuevo chat.

En las redes sociales Pérez siempre se ha caracterizado por generar un gran revuelo cuando comparte contenido. Allí, la novia de Guido Mazzoni, comparte los increíbles look que luce en la pantalla chica, postales con su amor y sus exigidas rutinas de entrenamiento. Sus fanáticos la llenan de halagos y likes cuando da señales de vida.

Ahora, la blonda captó la atención de sus cerca de seis millones de seguidores con un pequeño clip. Recién levantada, sin maquillaje y sentada en la cama con su mate en la mano, la joven se animó a cantar a capella frente a la cámara. "Hoy me levanté así, qué peligroso esto", redactó junto a las imágenes a modo de broma.

La modelo entonó una canción de Las Pastillas del Abuelo, Lo más fino. "Yo sólo quería unos mimos, un suspiro de tu ombligo, una sopa con sabor, eras un rompecabezas...", se la escucha en la grabación que acaparó todas las miradas en la red.