¿Qué ves primero?: asombrosa prueba de personalidad que indica cómo eres en el amor

Las pruebas de personalidad se convirtieron en las favoritas de los usuarios en las redes sociales en el último tiempo. Los asombrosos resultados que brindan, en cuestión de segundos, dejan sin palabras a millones de personas. Hay de todo tipo: desde las más clásicas hasta las más insólitas.

Aquí te acercamos un nuevo reto con el que, de manera muy rápida y sencilla, podrás conocer aspectos de tu forma de ser que, tal vez, no conocías. Lo único que debes hacer es observar el siguiente dibujo y hacerle caso a tu ojo, lo primero que veas guarda todas las respuestas. ¿Estás preparado? Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Trago: eres una persona muy enamoradiza y te destacas por ser muy fiel y leal. Crees que todos se comportan igual que tu y por eso, en más de una oportunidad, te has llevado fuertes desilusiones al descubrir que no es así. Te caracterizas por ser muy confiado y te entregas al cien por ciento en todas tus relaciones. Adoras los finales felices y consideras que cada persona tiene a su media naranja en algún lugar del mundo esperando ser encontrada. No te gusta estar solo y siempre buscas estar en pareja.

Gato: te destacas por ser alguien muy independiente. No te gusta estar en pareja porque sientes que peligra tu libertad. Detestas dar explicaciones y no soportas ningún tipo de control. No entregas tu corazón con facilidad y solo unos pocos conocen tus verdaderos sentimientos. No eres de demostrar tus sentimientos en público y rara vez te dejas guiar por las apariencias de los demás. Eres muy meticuloso y analizas todos los pros y los contras antes de tomar cualquier decisión en tu vida.