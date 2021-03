Explosivas declaraciones de uno de los mejores tenistas del mundo

Benoit Paire perdió en primera ronda de Acapulco y, tras su eliminación, reconoció que no tiene ningún interés por triunfar y que no disfruta del deporte que practica. Además, apunto contra el circuito, las medidas de protección del coronavirus y aseveró que sólo participa de los torneos por el dinero.

El número 31 del mundo, que hace una semana había calificado la gira de la ATP como “triste, aburrida y ridícula”, volvió a dar definiciones polémicas luego de su decepcionante actuación en México. "El tenis no es mi prioridad, espero ir a la playa y a la piscina. Ese es mi objetivo. Llego, tomo el dinero y me voy", sentenció en diálogo con L'Equipe.

Y continuó: "Perdí en la primera ronda, mucho mejor. Podré salir bastante rápido de la burbuja y aprovechar para estar unos días antes en Miami. Ese es el único objetivo que tengo. No estoy nada feliz en la cancha. Si gano un ATP 250, no embolso más de 30 mil euros. Perdiendo en primera ronda, gano 10 mil. ¿Para qué luchar como un loco para ganar un poco más?".

"No toco mi raqueta en absoluto, no sirve de nada pagarle a alguien en la gira en este momento. Estoy solo, no tengo nada, ni entrenador ni preparador físico. No estoy entrenado, no estoy listo para jugar grandes partidos. Si el tenis se ha convertido en esto, así es la vida, pero no es mi vida. No voy a seguir así por mucho tiempo", cerró.

El hombre que llegó a ser 18 del mundo hace cinco años, aseguró que las medidas tomadas por la pandemia lo han perjudicado: "Para los que aman sólo el tenis, que sólo tienen eso en la cabeza y van a entrenar las 24 horas del día, la burbuja no les cambia nada y son felices. Pero aquellos que aman la vida, la libertad y aprovechar al máximo las cosas, lo están encontrando difícil".