De no creer: esta es la colección de bolsos de lujo que la reina Letizia ya no usa

Doña Letizia es una de las mujeres de la realeza que ha sido más elogiada, por su gran sentido de la moda, compartiendo el podio con Meghan Markle. Sin dudas, su gusto por las prendas de diseñador no deja afuera los accesorios. Los bolsos y las carteras, ya sea de mano u hombro son un distintivo de la royal. Quien, por cierto, tiene una agenda pública muy atareada.

A pesar de que la imagen más actual que se tiene del estilismo de Letizia tiene que ver más con accesorios de Carolina Herrera, Hugo Boss o Nina Ricci, hubo un pasado. En él se encuentran los diseños que llevó en mano la reina desde el 2004 aproximadamente. Algunos nombres que resuenan son: Loewe, Prada, Jimmy Choo e incluso Yves Saint Laurent.

En el caso de Loewe, la esposa del rey Felipe supo llevar uno de los diseños más icónicos de la firma, el bolso amazonas. Que si bien, no cumple con algunos aspectos de estética actual, es una pieza única y de gran valor. Sin dudas, cualquier amante de la moda querría poder tenerlo en su armario.

La princesa de Asturias casi no usa bolsos o carteras de Jimmy Choo, pero en 2004 o 2005 estuvo muy apegada a un modelo de la firma. El mismo bolso de mano lo tenía en color beige para el día, y en tonos metalizados para la noche. Al contrario de las amazonas, el diseño lanzado en 2003 no envejeció bien, y no se fabrica más.

Por último, algunos diseños que todos creen que vive entre la colección de la reina Letizia son dos Prada. Uno en color negro y acolchonado que tiene la insignia de la marca en el frente muy visible, y tiras de cadena en plata. Un segundo Prada sencillo y de color marrón caqui que jamás pasará de moda. Una firma más que atesora la mujer de Felipe VI, es el bolso Mala Mala Mombasa de Yves Saint Laurent, en color crudo. Este último, lo usó en una cena con su padre antes de la boda real.