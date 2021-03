Cruelmente juzgada: Cadi B causa de escándalo en los premios Grammy

Cardi B es una rapera, compositora y actriz estadounidense, la cual se convirtió en una celebridad de Internet al alcanzar popularidad en Vine e Instagram. Además de ello la talentosa artista fue reconocida por Forbes como una de las raperas más influyentes de todos los tiempos, sin embargo al parecer esto no sería suficiente para evitar las duras críticas.

Cardi, quien es la única rapera con múltiples miles de millones de transmisiones en Spotify y la primera artista en encabezar el Billboard Global 200 inaugural, fue duramente criticada luego de su impactante actuación en los premios Grammy 2021. Su presentación fue catalogada como escandalosa, no apta para una premiación tan importante y hasta fue comparada con Nicki Minaj, sin embargo no fue nada más escandalosa delo que ella está acostumbrada a hacer por su público ya que es reconocida por su flow agresivo y letras sinceras.

Imagen: Free Press Journal

Cardi B montó un impactante show en los Grammy’s junto con Megan Thee Stallion, ya que juntas son las voces del extremadamente popular hit “WAP”, el cual interpretaron esa noche. Las duras críticas serían debido al tipo de baile subido de tono que las cantantes realizaron y su escenografía la cual sería una cama.

La cantante, que cuenta con un premio Grammy y ocho premios Billboard Music entre muchos otros, tiene su propio secreto obscuro del cual ella se siente orgullosa ya que habla abiertamente de esto; ella habría sido stripper en el pasado. Justamente por esto es que las críticas crecieron ya que Cardi B habría bailado como una stripper utilizando tubos de pool dance y dinero. Entre las quejas de Twitter podemos encontrar “No puedo creer que acabo de ver un show de strippers en los Grammys, dinero, tubos, todo menos desnudes ¿Qué diablos acaba de pasar?”.

Imagen: Twitter

Por otro lado, además de recibir críticas por su performance en general, Cardi B también fue atacada por no saber bailar. Al respecto cibernautas comentaron vía Twitter “¿Cómo es que fuiste una stripper y no sabes bailar?”, “Lo siento pero Cardi B no puede bailar ni para salvar su propia vida”. Por último hubo quienes acusaron a la rapera por haberle copiado el estilo a Nicki Minaj con su vestimenta “Cardi obsesionada con Nicki Minaj”, adjuntando una comparación en fotos de vestimentas similares. Sin embargo si hay algo que Cardi B si tiene y Nicki no posee es un premio Grammy, esto es un punto más para Cardi.