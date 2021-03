Sin culpa: Nicole Neumann "se dio un gusto" y sorprendió a sus fanáticos

Nicole Neumann es una gran defensora de los derechos de los animales y desde hace años practica el veganismo. En varias oportunidades la han acusado de ser una "vegana trucha" y en su defensa, ella se ha definido como "80 por ciento vegana" ya que cada tanto suele caer en algunas tentaciones.

"A veces salgo a comer y, de golpe, hay un postre que claramente no es vegetariano y por ahí como. Yo en mi casa no consumo lácteos ni nada", indicó hace algún tiempo en una entrevista en LAM.

Ahora, la mamá de Allegra, Sienna e Indiana compartió en sus redes un permitido que se dio en su dieta y sorprendió a todos. "Los gustos hay que dárselos en vida. ¿Qué opinan? ¿Cuál es su 'guilty pleasure'?", redactó junto a una serie de fotografías comiendo dulce de leche que sorprendieron a más de uno en la red. Antes de que le llovieran las criticas, aclaró que era "dulce de leche vegan de almendras".

Los internautas no pasaron por alto las instantáneas y le dejaron todo tipo de mensajes en la publicación. "Qué rico se ve", "Qué atrevida, sos potra", "Contagias lo diosa al pote de dulce de leche", "Me encanta", "Fuiste, sos y serás la rubia argentina", "Muero de amor", "Hermosa mujer", "Admiración por tu actitud ante la vida", son algunos de los comentarios que se alcanzan a leer.

Tiempo atrás, la modelo de 40 años, aclaró con respecto a su postura de no comer animales que "no se puede ir por la vida llevándose puesto todo, tirando basura y comiendo bichos. Hay que parar un poco la pelota y ver lo que está pasando". Además, aseguró que si no se comiera animales, no habría pandemia. Sus dichos generaron un gran revuelo mediático y muchos salieron a criticarla.