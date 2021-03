Romina Malaspina muestra cómo debe llevarse puesto un conjunto deportivo esta temporada

Romina Malaspina regresó al país y ya se encuentra lista para retomar su trabajo en Canal 26. La bella blonda de 26 años viajó primero a Estados Unidos y luego a Colombia por asuntos de negocios. La influencer manifestó su curiosidad en el mercado de las criptomonedas, el cual se encuentra en auge a nivel global, y participó de una conferencia en suelo norteamericano.

Tanto en Miami como en tierras colombianas Romina persistió en mantener su envidiable figura realizando diversos ejercicios físicos. Aunque también dedicó mucho tiempo para disfrutar de la gastronomía de la ciudad ambas naciones, como la cena que compartió con su colega Sasha Ferro, con quien comparte el patrocinio de una marca de bebida energizante.

En las últimas horas, Romina Malaspina compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que desató varios suspiros de sus millones de seguidores. En la misma se puede observar a la ex participante de Gran Hermano posando en su departamento y luciendo un conjunto deportivo de color blanco con estampado azul compuesto por un buzo y una joggineta. Además, complementó su look con unas cómodas zapatillas del mismo tono, un delicado make up y dos colitas en su peinado.

“Hola hola 💜 cómo andan? Les cuento que después de pasar de Covid, viajes laborales y protocolos preventivos, finalmente hoy vuelvo a la conducción de Noticias de 22 a 24 para acompañarlos como siempre con mucha información 🌎 cómo se habrán portado mis Rominos? Alguien puede contarme? 🤔 haha nos vemos esta noche en la pantalla de Canal 26.” fue la primera parte del extenso mensaje que eligió Malaspina para acompañar su reciente posteo.

“Les dejo un juego por acá. Anoche me saqué esta foto. El primero que adivine la hora y minutos EXACTO lo sigo 🙌🏼 ( lo subo en mis stories ) que se diviertan!! 🤪” finalizó la comunicadora invitando a realizar una especie de adivinanza a sus fans.