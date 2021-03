¿Qué ves primero?: asombrosa prueba que indica datos de tu personalidad

Las pruebas de personalidad se convirtieron en un verdadero fenómeno en las redes sociales. En cuestión de segundos brindan asombrosos resultados que fascinan a millones de usuarios en la web. Nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo de estos retos. Aquí te proponemos uno que, de manera muy rápida y sencilla, te permitirá conocer más acerca de tu forma de ser con solo observar una imagen.

¿Te animas a conocer lo que revela sobre ti? Lo primero que tu ojo capte en el dibujo te dará todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Vela: eres una persona muy extrovertida. Detestas que te impongan lo que debes hacer y no te gusta dar explicaciones a nadie. Para ti, la libertad es lo más importante que tienes y no lo negocias por nada en el mundo. Consideras que tu paso por la Tierra es muy corto y por ello, no te privas de hacer nada que te apetezca. Te encanta entablar conversaciones con desconocidos y haces nuevos amigos con mucha facilidad. Eres auténtico y le das poca importancia a lo que los demás opinen sobre ti. Consideras que la felicidad es algo muy particular y que cada uno la encuentra en distintas cosas, nada es universal.

Avión: eres alguien que se destaca por ser muy responsable y detallista. Eres muy persistente y cuando deseas algo, no sueles bajar los brazos con facilidad hasta alcanzarlo. Tienes objetivos muy claros en la vida y sabes que tarde o temprano los concretarás. Siempre tratas a los demás como te gusta que te traten a ti. Eres muy comprensivo, positivo y te gusta rodearte de gente que piensa igual a ti. Tiendes a sobresalir por tu gran empatía y generosidad. Siempre estás predispuesto a dar una mano a quien la necesita.