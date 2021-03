Una verdadera delicia: pinchos de carne a la parrilla ¡en 15 minutos listos!

Los pinchos de carne son una alternativa a la hora de querer hacer una cena en pasos o para una recepción. Claro que el tamaño de los pinchos dependerá si utilizas el platillo para una recepción o plato principal. Te indicaremos todas las sugerencias para que resuelvas esta receta y sorprendas a todos en casa.

Para que la carne quede bien sabrosa aprovecharemos a marinarlos, quiere decir que tomaremos unas horas con la carne tomando los condimentos y hierbas. Si quieres aprovechar la parrilla para cocinar, puedes agregar algunas verduras como berenjena, cebolla y tomate cortados en mitades.

Los pinchos de carne no tiene ninguna complejidad, ten presente el tamaño en el que cortarás la carne, para que no quede seca o en el caso de elegir hacer trozos más grandes que no quede muy crudo. Lo más cómodo a la hora de hacer los pinchos, es cortar la carne pensando que sea un bocado. La cocción no tomará más de 15 minutos.

Ahora que tienes todo la información procederemos a cocinar:

Ingredientes:

400 gramos de carne magra

2 cucharadas de pimentón

3 cucharadas de barbacoa

Sal

Pimienta

2 cucharadas de Aceite de Oliva

Procedimiento:

Primero tomamos un recipiente y preparamos el adobo, mezclamos bien y reservamos.

Tomamos los pinchos, le colocamos un poco de aceite y con los trozos de carne cortados en bocados los pinchamos hasta completar.

Luego con la ayuda de un pincel pintamos los pinchos de carne, los llevamos al fuego y volteamos cada 5 minutos.

¡Buen provecho!

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinamosjuntos@napsix.com Te contestaremos a la brevedad!