22 años después, se reencontraron los protagonistas de 'Betty, la fea'

Más de dos décadas pasaron desde que salió al aire Betty, la fea, la telenovela colombiana que batió récords de audiencia en la pantalla chica. La historia, escrita por Fernando Gaitán, gira entorno a Beatriz Aurora Pinzón Solano (interpretada por Ana María Orozco), una mujer para nada atractiva pero muy inteligente que trabaja para una reconocida compañía de moda colombiana y está enamorada de Don Armando (Jorge Enrique Abello).

Recientemente, luego de 22 años, sus protagonistas se reencontraron en un Instagram Live y sus fanáticos quedaron encantados al verlos nuevamente juntos. Fue el pasado 3 de marzo a través de la cuenta del actor en la primera transmisión del espacio 'Night, Night'. Durante la charla, quedó en evidencia la buena relación que mantienen y la gran amistad que existe entre ellos.

Durante su vivo, los artistas contaron que se conocieron mucho tiempo antes de grabar la exitosa serie. "Fue hace muchísimos años, estaba en Villa de Leyva en una tienda y entraste tú con tus cacheticos, tu pelo crespo largo, morenita, unos ojos enormes, una cosa divina, alucinante. Pediste algo y te fuiste. Pensé: '¡Wow! qué niña divina, la quiero conocer' porque yo ya te había visto actuando", reconoció el actor.

También hablaron de si alguna vez se enamoraron o gustaron en la vida real. Esto no sería sorpresa debido a las escenas románticas que tenían que interpretar en el culebrón. Sin embargo, la respuesta no fue lo que millones de fanáticos esperaban: ninguno de los dos vio a su compañero con otros ojos que no sean de amistad.

"Yo lo quería ahorcar porque yo tratando de ser seria y éste haciendo chistes todo el tiempo. Con 'Georgie' hemos sido muy amigos, muy compañeros, pero hay amor y cariño enorme", indicó ella en vivo.