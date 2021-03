¿Qué ves primero?: la prueba de personalidad que indica si tienes un rasgo de personalidad poco agradable

Las pruebas de personalidad son, desde hace unos meses, una verdadera sensación en las redes sociales. Arrojan asombrosos resultados en cuestión de segundos que sorprenden a millones de usuarios. Nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo de estos retos. Aquí te proponemos uno que te permitirá, de manera muy rápida y sencilla, conocer más acerca de tu forma de ser con solo observar una imagen.

¿Te animas a descubrir lo que revela sobre ti? Lo primero que tu ojo capte te dará todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición y no hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Zapato: eres una persona que tiende a sobresalir siempre por su capacidad creativa y su poder de observación, nada se te pasa por alto. Consideras que la vida es una sola y la vives como si no existiera un mañana. No te gustan las relaciones a largo plazo y prefieres tener amores cortos e intensos. Eres muy sociable y te encanta hacer amigos nuevos. Siempre tratas de verle el lado bueno y positivo a todo. Huyes de la gente negativa que se queja todo el tiempo.

Ají: te destacas por tener una mente abierta. Tiendes a escuchar a todos y respetar la opinión de cada uno, no discutes salvo que sea una situación que verdaderamente lo amerite. No te gusta entrar en conflicto con la gente. Sin embargo, si te hacen daño difícilmente perdonas. Te cuesta superar cuando alguien te ha lastimado, guardas mucho rencor y es casi imposible que vuelvas a confiar en aquella persona. Para ti, lo más importante en la vida es ser honesto.