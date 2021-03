Con un increíble baile, Nathy Peluso acaparó todas las miradas de sus fans

Nathy Peluso se encuentra gozando de un gran presente laboral. Su particular estilo a la hora de cantar la ha hecho sobresalir y por ello, próximamente animará la 10ª edición del Festival Starlite en Marbella que se llevará a cabo del 12 de agosto.

Su última actuación en los Premios Goya dio mucho de qué hablar. Fue la encargada de abrir el show con La violetera, el single compuesto a principios del siglo XX por José Padilla (con letra de Eduardo Montesinos) y se convirtió en un himno a las floristas que recorrían las calles de Madrid vendiendo ramos de violetas.

Interpretó la canción acompañada por la Orquesta Sinfónica de Málaga, bajo la dirección de Arturo Díez Boscovich. Detrás de ella, en la pantalla, reprodujeron imágenes de la película original protagonizada por Sara Montiel, quien popularizó el tema hace varias décadas.

"Cuando Antonio (Banderas) me pidió que cante La Violetera en esta gala, me sentí afortunada, porque es una de esas canciones que cuentan historias sin que casi te des cuenta. Desde Chaplin a Sara Montiel, fue un honor sumergirme en esta interpretación; ya saben que me vuelve loca el cine. Cantar una pieza como esta en Los Goya es un momento que no había imaginado y acá estamos una vez más, viviendo un sueño que se siente como un naranjo en flor", confesó recientemente en sus redes la cantante de 26 años de edad.

Ahora, nuevamente sorprendió a sus fanáticos en la web y lo hizo con un clip bailando al ritmo de 'Llorarás' de Oscar D'León. "Feliz domingo mi gente. La verdad que estamos para disfrutar, sino para qué estamos", redactó junto a las imágenes que acapararon todas las miradas de sus fanáticos.