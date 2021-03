Beyoncé impone el cabello frizz, pero no es solo una cuestión de estilo ¿Qué hay detrás de este look?

Beyoncé impuso como tendencia la noche de los Premios Grammy 2021 llevar el cabello frizz. Hace unos meses que venimos viendo como la melena frizz se va imponiendo poco a poco. Fue anoche en la entrega de los Grammy donde la ganadora de 4 categorías confirmó esta tendencia.

No fue una noche cualquiera la que Beyoncé eligió para llevar este look, ya que se convirtió en la mujer que ganó más Premios Grammy en la historia, acumulando en su haber 28 gramófonos en total. Este histórico récord lo acompañó con un outfit para la ocasión.

La cantante apareció con su melena, con una marcada raya al medio y una dosis extra de efecto frizz. De esta manera ha conseguido que las mujeres se reconcilien con la propia naturaleza de su cabello. Por mucho que usen alisadores permanentes o momentáneos, sérums o aceites para el cabello llega un momento en que el cabello rizado sale a la luz.

Imagen: Instagram Schiaparelli

El pelo con el paso de las horas, el roce con la ropa y el movimiento tiende a encresparse. Esto no quiere decir que todo lo que se hace para ayudar a que el cabello se vea brillante y bien cuidado dejen de hacerlo. Si el pelo está hidratado se ondulará menos.

Imagen: Instagram Schiaparelli

La idea es reconciliarse con la naturalidad, la normalidad y lo inevitable, por mucho que se hayan empeñado por años en lo contrario. Para la intérprete de hits como "Single Ladies (Put a Ring on It)" y "Crazy in Love", además llevar el cabello así tiene todo un componente de manifestación política y racial; al buscar normalizar ciertos rasgos de la negritud que por años han sido ocultados o desaprobados en la industria, como es el caso del cabello rizado. Por ello están agradecidas las mujeres de cabello rizado a "Neal Farinah" el estilista de cabecera de Beyoncé.