Secretos revelados: Paris, la trágica y oscura vida de la hija de Michael Jackson

La madre biológica de Paris Jackson, Debbie Rowe, renunció a la custodia durante el divorcio en 2000 y renunció a la patria potestad. Ella manifestó en el tribunal "Son sus hijos. No son mis hijos. Lo hice para que [Michael Jackson] se convirtiera en padre, no para que yo me convirtiera en madre", y acotó además mostrando gran desinterés "Te ganas el título de padre. No he hecho absolutamente nada para ganar ese título".

Cuando París Jackson tenía 11 años, su padre murió y la familia de Michael Jackson le hizo un juicio a AEG Live, los promotores del último concierto detrás de la gira “This Is It" de Michael, en ese Momento la única hija mujer de Jackson criticó a la compañía diciendo: ”No tratan bien a sus artistas" y "Los dejan secos y los obligan a trabajar hasta su la muerte ".

París estaba muy cerca de su padre y nunca superó por completo su muerte, en una ocasión en la que se refirió sobre la muerte de su padre y el impacto que significó en su vida, afirmó: "Siempre dicen, 'El tiempo cura'. Pero realmente no es así, simplemente te acostumbras. Vivo la vida con la mentalidad de 'Está bien, perdí lo único que ha sido importante para mí´”.

Durante el funeral de su padre la entonces niña de 11 años dio un discurso inesperado y no planeado, "Solo quería decir, desde que nací, papá ha sido el mejor padre que puedas imaginar", dijo. "Y solo quería decir que lo amo tanto". En ese momento Randy Phillips que dirigía el funeral transmitido desde Times Square, dijo, "Nunca he visto a una niña amar a su papá tanto como París amaba a Michael. No fue planeado. Ella también era su fan número uno. Y sucedió allí".

Con la muerte de su padre Paris se fue a vivir con su abuela y reveló que cuando vivía con su padre, hacían una vida muy saludable; al mudarse con su abuela no había reglas, tomaba refrescos y pastel todo el tiempo, lo que produjo en ella un gran aumento de peso, "La comida se convirtió en una adicción", dijo. “Y luego un primo me llamó gorda y yo dije, 'Está bien, ya no puedo hacer eso'. Y así fue como me autolesioné ".

París declaró: cuando comencé a destruirme por medio de las lesiones, "Yo siempre era la que tenía el control de la navaja. Sabía lo profundo que iba" añadió, "En parte fue la liberación de dopamina. Y la dopamina se llama droga por una razón. Se siente bien ... hay muchas cosas que causan una liberación de dopamina y la autolesión es una de ellas. En parte fue también fue una distracción del dolor emocional y se trasladó al dolor físico y la necesidad de control ".

La cantante dijo: "Fue simplemente odio a mí misma. Baja autoestima, pensar que no podía hacer nada bien, no pensar que era digna de vivir más". Paris Jackson pasó año y medio en un internado terapéutico y admitió después de 2 años de internación: "Soy una persona completamente diferente. Estaba loca, en realidad estaba loca. Estaba pasando por mucha angustia adolescente. Y también estaba lidiando con mi depresión y mi ansiedad sin ninguna ayuda". "Los problemas con los que fui allí se solucionaron, pero me fui con muchos más de los que llegué", dijo.