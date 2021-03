No te pierdas la entrega de los Premios Grammy

Es la noche más importante de la música, es la entrega de los premios Grammy a la excelencia musical 2021. Dos meses después de la fecha pactada originalmente, se realizará la 63 entrega anual de los Grammy y estará conducida por el comediante Trevor Noah.

La fecha original era en enero de 2021, pero se suspendió por el gran aumento de los casos de Coronavirus en el estado de California, EE. UU. En un comunicado emitido en noviembre del 2020 Noah bromeó sobre el tema diciendo que lamentaba mucho no poder participar de los premios como cantante, pero que se sentía muy honrado de ser el presentador de la ceremonia. Dijo: "Este es un hombro metafórico, no estoy tratando de atrapar la corona".

Beyoncé está nominada a nueve galardones, incluido “Canción del Año” y “mejor canción del año”, ella no participará de la transmisión, pero hay figuras de talla de Taylor Swift, Dua Lipa y Bad Bunny que están preparadas para subir al escenario. La ceremonia se realizará en el “Convention Center” de Los Ángeles.

La transmisión contará con cinco escenarios uno para los presentadores y los otros cuatro para las actuaciones que irán rotando en intervalos de 45 minutos entre uno y otro para evitar el contacto físico entre los artistas y estarán supervisados por un equipo sanitario. También habrá actuaciones pregrabadas.

Aquí te damos la lista de algunas nominaciones: “Álbum del año”, Chilombo, de Jhené Aiko, Black Pumas Deluxe Edition, de Black Pumas, Everyday Life, de Coldplay, Djesse Vol. 3, de Jacob Collier, Women In Music Pt. III, de Haim, Future Nostalgia, de Dua Lipa, Hollywood’s, Bleeding, de Post Malone, Folklore, de Taylor Swift.

Canción del año: Black Parade, de Beyoncé, The Box, de Roddy Ricch, Cardigan, de Taylor Swift, Circles, de Post Malone, Don’t Start Now, de Dua Lipa, I Can’t Breathe, de H.E.R. If The World Was Ending, de JP Saxe con Julia Michaels.

Grabación del año: Black Parade, de Beyoncé, Colors, de Black Pumas, Rockstar, de DaBaby con Roddy Ricch, Say So, de Doja Cat, Everything I Wanted, de Billie Eilish, Don’t Start Now, de Dua Lipa, Circles, de Post Malone, Savage, de Megan Thee Stallion con Beyoncé.

Aquí puedes verlos en vivo:

https://sports-to.live/euro.php?live=grammy%20awards%202021&match=Live%20Stream