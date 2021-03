TikTok: ¿Qué significa “ME WA MATA WIII”, uno de los audios del momento?

La red social TikTok no deja de divertir a sus millones de seguidores de todo el mundo con sus diversos contenidos. La plataforma líder de vídeos en Asia, Estados Unidos y otras partes del mundo cuenta con videos cortos y fáciles de ver que logran que su difusión sea cada vez más sencilla.

“ME WA MATA WIII” es la frase que es furor en TikTok desde hace semanas. El canal de YouTube “Capricornio TV” dio con el creador del pegadizo audio que, en los últimos días, todos escuchan o utilizan en la divertida app de videos musicales.

“¿Tiene muchos años el audio?” inició el reportero. “El audio tiene en realidad como aproximadamente desde el 2010 que yo lo subí, en esa aplicación que se llamaba Mal Lapiz. Esa aplicación que tú le añadías voces a los videos. Lo que se me ocurrió eso es… bueno, déjame hacer unos cortes de videos con varios animales cayendo de unos árboles.” contestó el joven protagonista.

“En el principio yo lo hice con un oso polar donde caía de unos árboles, cada vez que ellos iban cayendo yo decía ME WA MATA WIII y sucesivamente así fue surgiendo ese audio” continuó el latino. Luego el joven mostró un video donde reproduce el audio desde su cama.

“Hubieron unos cuantos inconvenientes que me pasaron que yo no esperaba que me iban a suceder” manifestó el puertorriqueño. El hombre reconoce que el único objetivo del video es divertir a la gente. El primer video que se hizo viral con la mencionada banda sonora es el de una paloma “suicida” que cae de una terraza hacia el vacío.