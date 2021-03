Enseño de más: Flor Peña lo apuesta todo y deja poco a la imaginación

Flor Peña volvió a reivindicar su derecho de disfrutar de su cuerpo en las redes sociales con una osada fotografía y un nuevo mensaje de empoderamiento. La conductora del programa de la señal Telefe “Flor de Equipo” suele mostrar a menudo detalles de su vida cotidiana, sus looks escogidos para el mencionado programa, las promociones de su marca de ropa y algunos contenidos de alto voltaje que rozan la censura.

“Mi cuerpo es mi territorio, mi libertad y mi responsabilidad” fue el mensaje que escogió Florencia para acompañar su osada pic. En la misma se la puede ver desplegando toda su belleza sobre un fondo gris, con su cabello suelto, un delicado make up y dejando a la vista sus tatuajes.

Esta publicación de Instagram superó con facilidad la barrera de los 278 mil likes en menos de un día. Sin dudas Peña es una de las artistas más populares en la red de la camarita. “Las viejas envidiosas tirando mierda en 3,2,1...”, “Si no te harias fotoshop te creo!!!” y “Ya está grande señora para estos papelones 🤦🏼‍♂️” fueron algunos de los comentarios más destacados que recibió Peña en su posteo.

La ex esposa de Mariano Otero tuvo una picante conversación con Barby Silenzi durante su programa del jueves. La invitada y la conductora hablaron sin tapujos luego que la modelo reconociera que fantaseaban junto con su pareja con la intérprete de “Moni Argento” y que ambos la escogieron como su permitido.

Flor Peña, tuvo una picante conversación con Barby Silenzi durante su programa del jueves. La invitada y la conductora hablaron sin tapujos luego que la modelo reconociera que fantaseaban junto con su pareja con la intérprete de “Moni Argento” y que ambos la escogieron como su permitido. "Al Polaco lo dejo hacer todo con vos" inició Silenzi. A lo que Flor preguntó si esta idea fue consensuada por ambos. "La cosa es así. Él me dijo ‘no sabés lo que es Flor’ cuando te vio personalmente. Y yo le respondí ‘sí, la vi, ‘es una bomba y me encanta. ¿ves? Con ella sí me gusta, con ella te dejo y nos dejo hacer todo" añadió Barby.