Sincronización perfecta: el TikTok de Charli D’ Amelio y su hermana que no podrás imitar

La red social TikTok no deja de divertir a sus millones de followers de todo el mundo con sus diversos contenidos. La plataforma líder de vídeos en Asia, Estados Unidos y otras partes del mundo cuenta con videos cortos y fáciles de ver que logran que su difusión sea cada vez más sencilla.

La protagonista de este nuevo TikTok que desafía a grandes y a chicos a imitarlo es la estrella juvenil Charli D’ Amelio que junto a su hermana Dixie D’ Amelio realizaron una pegadiza coreografía a la perfección. Ambas utilizaron la canción “Be Happy”, autoría de la mayor de las hermanas, para acompañar su videoclip.

En el video se puede ver a Charli y a Dixie luciendo un look holgado y urbano, y sus rostros en total seriedad. Esta reciente publicación ya superó la barrera de los 2.7 millones de likes y casi 240 mil comentarios en tan solo unas horas. Igualmente, el número más sorprendente son las más de 12.6 millones de reproducciones que han logrado hasta el momento.

Los seguidores de la joven de 16 años esperan que la celebridad de Internet vuelva a recuperar la alegría y entusiasmo en la plataforma, ya que en unas recientes revelaciones no se mostró muy feliz. "Es extremadamente difícil continuar publicando en una plataforma donde las personas que están viendo tus videos no quieren verte y muchos de los comentarios son negativos" indicó D’ Amelio en su podcast, Charli and Dixie: 2 Chix.

Igualmente, Charli D’ Amelio aseguró que está trabajando para recuperar el entusiasmo en TikTok. La norteamericana es la persona con más seguidores en la popular plataforma con casi 110 millones de followers.