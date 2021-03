Se supo: actriz de "Harry Potter" confiesa que fue víctima de acoso por su personaje

Una de las actrices que participó de el suceso que significó “Harry Potter”, declaró recientemente haber sido víctima de discriminación racial por su apariencia. La noticia ha dado vuelta al mundo de inmediato, nunca se supo eso hasta hoy, que ella misma lo contó.

Se trata de Katie Leung, quien interpretó a Cho Chang en la cuarta película del joven mago de Howgarts. Cuando esta actriz de origen escoces y con ascendencia asiática participó, a sus 16 años, de “Harry Potter y el Cáliz de fuego”, no sabía lo que le esperaba.

En un podcast "Chinese Chippy Girl", citado por NBC News, Katie contó: “Recuerdo haber leído todos los comentarios. Y sí, fue mucha mierda racista”, haciendo referencia a un sitio web de fanáticos de la saga donde ella encontró comentarios que la discriminaban atrozmente.

Eso al parecer fue tiempo antes del estreno, cuando se conoció que era Katie Leung, la elegida para ponerse en la piel de Cho Chang. Sin embargo, ante estos agravios que encontró en Google la entonces joven de 16 años, no recibió ninguna contención. Aunque ella intentó saber cómo actuar ante estas ofensas, no obtuvo respuestas alentadoras: “Oh, mira Katie, no hemos visto estos sitios web de los que habla la gente. Y sabes, si te preguntan solo di que no es cierto, que no está sucediendo”, le dijeron en su momento.

Aunque no se supo si esas palabras las recibió por parte de gente que trabajaba para ella, o si se lo recomendó la productora a cargo del film, Kim en ese momento no mencionó nada en las apariciones públicas. Hoy con 33 años tiene muy en claro que fue víctima del odio racial, y que no fue la mejor manera de abordarlo la que le aconsejaron en ese momento.