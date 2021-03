Flor Peña muestra cómo debe llevarse puesto un palazzo naranja esta temporada

Flor Peña, tuvo una picante conversación con Barby Silenzi durante su programa del jueves. La invitada y la conductora hablaron sin tapujos luego que la modelo reconociera que fantaseaban junto con su pareja con la intérprete de “Moni Argento” y que ambos la escogieron como su permitido.

"Al Polaco lo dejo hacer todo con vos" inició Silenzi. A lo que Flor preguntó si esta idea fue consensuada por ambos. "La cosa es así. Él me dijo ‘no sabés lo que es Flor’ cuando te vio personalmente. Y yo le respondí ‘sí, la vi, ‘es una bomba y me encanta. ¿ves? Con ella sí me gusta, con ella te dejo y nos dejo hacer todo" indicó la invitada.

Luego Peña se mostró halagada por las palabras de Barby y dejó abierta la posibilidad del “Poliamor” con las siguientes palabras: "Me encanta que me hayan elegido. ¡A mí me encantan los dos! En cualquier momento lo agendamos".

En las últimas horas, Florencia Peña compartió tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a muchos de sus millones de seguidores. En las mismas se puede observar a la actriz de 46 años luciendo el look escogido para un nuevo programa de “Flor de equipo”. El mismo esta compuesto por un body floreado, un palazzo naranja, grandes aretes, su cabello suelto y un delicado make up.

“Tan diosa vas a ser.?😍”, “Wow, wow, wow... Hermosísima sra Flor Argento. 🔥🔥” y “Es viernes y el cuerpo lo sabe bb” fueron algunos de los comentarios más destacados que recibió el posteo de la ex esposa de Mariano Otero en la red de la camarita. Además, esta publicación recibió una gran cantidad de likes superando con facilidad la barrera de los 20 mil corazones en tan solo una hora.