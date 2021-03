Deslumbrante: Charlotte Caniggia y su pequeña bikini atrapante

Charlotte Chantal Solange Caniggia Nannis, más conocida como Charlotte Caniggia es una modelo y personalidad de los medios de 23 años. La hermosa hija de Mariana Nannis, una exitosa modelo en su época, al parecer habría heredado la belleza de su madre y esto se puede admirar en cada foto de ella, las que suele compartir a través de sus redes sociales.

Si bien Charlotte es conocida por ser hija de famosos, su verdadero salto a la fama, para darse a conocer de manera internacional, lo dio en 2017 cuando obtuvo su propio programa de docu-reality "MTV Caniggia Libre”. En este programa la famosa enseñaría su vida de lujos, viajes y días de playa en, junto a su hermano Alexander Caniggia, quien se denomina a sí mismo “el emperador. Hoy siendo una famosa consagrada cuneta con la abrumadora suma de 2.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Alex es conocido por su personalidad simpática excéntrica, y sin filtros que atrae la atención de todos. Actualmente se encuentra participando del programa televisivo “Masterchef Celebrity” en el cual destaca como un buen cocinero, sin embargo anteriormente el emperador habría probado suerte en la industria de la música como cantante.

Los hijos de Claudio Paul Caniggia, ex futbolista profesional argentino, son muy unidos entre ellos y siempre se los ve juntos. Ambos habrían participado del programa Show Match en el cual habrían cantado y bailado. Es en este en el que mayormente dejaron ve su personalidad al público, ella como una diva con bajas aspiraciones intelectuales y el como un hombre egocéntrico, aunque muchos creen que realmente solo son personajes y que en su vida privada no son de esta manera .Sin embargo además de ellos hay un tercer hermano, Kevin Caniggia el cual no suele verse en los medios ya que prefiere llevar una vida más tranquila y silenciosa.

Imagen: Instagram​​​​​ Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia en varias oportunidades ha declarado que no suele ir al gimnasio para obtener su espectacular figura ya que prefiere pasar por el quirófano. En cierto momento la personalidad dijo: "La cirugía es algo bueno porque hace sentir mejor a las personas. Yo tengo todo hecho". Lo que no podemos dudar es que ella tiene un cirujano muy bueno ya que las curvas perfectas de su cuerpo hacen que toda la ropa le luzca, especialmente los trajes de baño. Esta es una de las prendas favoritas de Charlotte ya que suele compartir continuamente fotos en su Instagram luciéndose en estas prendas menores ; en esta ocasión trae puesto una bikini blanca que resalta sus atributos tallados a mano por el cirujano.

Imagen: Instagram​​​​​ Charlotte Caniggia