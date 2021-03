¿Mujer o pavo real?: la asombrosa prueba de personalidad que puede determinar si eres inteligente

Las pruebas de personalidad son, desde hace poco tiempo, una verdadera sensación en las redes sociales. En cuestión de segundos brindan asombrosos resultados que sorprenden a miles y miles de internautas. Nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo de estos retos. Aquí te compartimos uno que te permitirá, de manera muy rápida y sencilla, conocer más acerca de tu forma de ser con solo observar una imagen.

¿Te animas a descubrir lo que revela sobre ti? Lo primero que tu ojo capte te dará todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición y no hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Pavo real: te destacas por ser alguien muy idealista. Amas soñar a lo grande y en tu cabeza creas escenas que pocas veces concretas en la realidad. Eres muy sociable y tienes mucha facilidad para hacer nuevos amigos. Te gusta subrayar el lado bueno a todo y prefieres ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Tratas a los demás como deseas que lo hagan contigo. Con frecuencia te pones en los zapatos del otro para entender qué le sucede a los demás y no prejuzgar a nadie.

Mujer: eres una persona muy inteligente que rara vez pasa desapercibida. Tienes un gran carisma y simpatía, lo que con frecuencia te pone en el centro de la atención de todos. Muchos te ven como un referente a seguir por la manera en la que miras la vida. Consideras que el paso por la Tierra es muy fugaz y por ello no te gusta privarte de nada. Eres generoso con lo que tienes y siempre estás bien predispuesto para ayudar a quien lo necesite. Te destacas por ser muy cariñoso y romántico.