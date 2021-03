Flor Vigna presume su talento al ritmo de la música y en traje de baño

Si hay una artista que se destaca en las redes sociales por el contenido que comparte es, sin dudas, Flor Vigna. Con frecuencia se suma a desafíos de baile y sus videos se vuelven tendencia al instante. La joven, de 26 años de edad, tiene grandes aptitudes para la danza y de eso, no hay ninguna duda. En el pasado, en varias oportunidades, llegó a la final del Bailando por un sueño.

Ahora, una vez más, sorprendió en su Instagram al sumarse al #TheCoconutChallenge con una increíble versión. La novia de Nicolás Occhiato, demostró todo su talento con un video corto en traje de baño que se llenó de comentarios en la red. Natalia Oreiro y Sofía Jujuy le dejaron su mensaje en la publicación que tiene más de 400 mil reproducciones.

Hoy, Vigna se encuentra en un gran momento de su vida personal y laboral. Luego de estar un tiempo separada, recientemente se reencontró con su ex pareja y están muy bien juntos nuevamente. "No estuvo el evento de '¿Querés ser mi novio o querés ser mi novia?' sino simplemente esa complicidad de vivir el día a día y de mirarte a los ojos un montón de tiempo y decir “te amo” desde un lado muy profundo. De repente esa persona empieza a ser parte de tu vida y no sabemos ni desde qué fecha. Creo que las etiquetas a veces nos presionan hacia un estereotipo pero en todo, en la amistad, en la familia", señaló la joven a la revista Caras.

"Estamos más enamorados que nunca pero también cada uno con su casa, con su laburo, como que no es una simbiosis", agregó con respecto a la idea de compartir el hogar.

Además de ser una virtuosa bailarina, Vigna sobresale en el canto. Después de dejar esta disciplina de lado por un tiempo, en la cuarentena se reencontró con la música y comenzó a componer. Prontamente, cuando tenga material suficiente, lanzará su primer álbum discográfico.