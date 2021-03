Flor Peña enseña cómo lucir perfecta con un look animal print a los 46 años

Flor Peña debutó hace unos meses en la pantalla de Telefe con su magazine matutino y arrasó con los números. Su carisma y frescura frente a las cámaras hacen que su programa sea uno de los más elegidos por los argentinos día tras día. Sus ocurrencias al aire dan de qué hablar, al igual que lo que comparte en sus redes sociales.

Recientemente fue duramente criticada por protagonizar la portada de la revista GENTE con una fotografía controversial. La actriz se sumó a una campaña de concientización contra la violencia de género y el modo en que lo hizo no fue bien visto por miles de personas. Tanto en la web, como en los medios repudiaron su proceder.

"Parece que cometí la herejía de meterme con un tema del que solo pueden hablar unas pocas elegidas. Y me dejaron muy claro que yo no integro esa lista. Y esta vez no fueron hombres los que me pusieron contra el paredón, por el contrario, fueron algunas mujeres que se arrogan el derecho de decir quién sí y quién no", expresó en una columna que realizó en Página 12, espacio que le brindó derecho a réplica por una nota en la que la fulminaron.

"A pesar de los prejuicios que siempre recaen sobre mis hombros, equivocada o no, intenté siempre ser honesta con mi mirada, sin importarme el dónde, sino el cómo. Soy de las que creen que las batallas se libran en todos los frentes", señaló.

Lo que Peña comparte en su cuenta de Instagram también suele generar un gran revuelo. Los internautas quedan fascinados con el material que la talentosa actriz comparte y llenan sus publicaciones de mensajes. Ahora, la intérprete de Moni Argento subió uno de los looks que eligió para salir al aire en el canal de las tres bochas y enamoró a más de uno.

Parada frente a la cámara, la actriz de 46 años, enseñó cómo lucir perfecta con uno de los estampados más elegidos por las argentinas: el animal print. En las instantáneas se la ve con un vestido largo que le llega por debajo de sus rodillas y un cinturón negro en la cintura para resaltar su figura. Acompañó el outfit con unos hermoso aros negros y el pelo suelto.