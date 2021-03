En bata Jennifer Lopez combina placer y trabajo mientras hace gala de su belleza

Con un breve mensaje al pie de su fotografía, que dice “It’s the in between moments that are some of my favorites” (“Son los momentos intermedios, algunos de mis momentos favoritos”) Jennifer Lopez demuestra que sabe disfrutar de los pequeños placeres de la vida, aquellos que por darse en momentos breves muchas veces no sabemos apreciar.

Jlo destapó sus atrapantes piernas en una imagen compartida en su cuenta de la red social Instagram; en la misma se la puede ver en la cama cubierta solo con una bata blanca y con las piernas abiertas, en lo que parece ser un momento de recreo entre sesiones de home office. Con esta publicación sus seguidores tienen claro que “Jenny from the Bronx” sí que sabe disfrutar la vida. La cantante sigue pasando sus días en República Dominicana, donde mezcla sus momentos de trabajo, con los momentos de placer y ocio.

Pero Jennifer Lopez tiene otros motivos también para estar contenta y es que ahora que han propuesto alrededor de 25 películas latinas para entrar al Registro Nacional del Cine de Estados Unidos, el mítico filme que ella protagonizó sobre la vida de Selena Quintanilla está entre las posibles opciones, según reportó EFE.

Imagen: Instagram Jennifer Lopez

Entre las películas latinas que aparecen, se encuentran dos ganadoras de Premios Oscar, en dicha lista se encuentran además de la protagonizada por Jennifer Lopez: “Frida”, protagonizada por Salma Hayek; la nominada a la estatuilla dorada “A Better Life”, con Demián Bichir; “Spy Kids”, de Robert Rodríguez, así como “Nothing Like the Holidays”, “Tortilla Soup” y “Maria Full of Grace”, entre otras.

Imagen: Instagram Jennifer Lopez

Por otra parte, una fuente señaló que: “El Registro Nacional del Cine en la Biblioteca del Congreso estadounidense puede ayudar a corregir esa exclusión arrojando luz sobre los logros cinematográficos latinos como parte importante del acervo cultural de nuestra nación”. También agregó. “Es esencial que el Registro Nacional del Cine refleje la auténtica diversidad de la cultura estadounidense”, y dijo. “La inclusión de más películas latinas en el Registro ayudará a elevar las experiencias latinas”.