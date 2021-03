Desde la cama Julieta Prandi conquistó con su look

Julieta Prandi sacó a la luz, durante una entrevista para el noticiero de “ElTrece”, su escalofriante relato de la violencia que recibía de su ex marido Claudio Contardi. “Estuve desamparada judicialmente con mis hijos y no me quedó otra que salir a hablar y poner un halo de luz y de protección” inició la blonda en diálogo con el periodista Diego Leuco.

“Yo me fui en febrero de 2019, pasaron ocho o nueve meses hasta que Mateo habla. Ahí me entero que desde que yo me había ido y él había metido en mi casa a una mujer, Cinthia, que es su pareja, pero que mis hijos tenían que decirme que era la niñera. Esa mujer a su vez tiene una hija de 12 o 13 años, que dormía con mi hijo en la misma cama, y a Rocco, el más chiquito, lo metían en la cama matrimonial entre él y su novia. Cuando hablaban por teléfono no podían decirme lo que estaba sucediendo y, por supuesto, el padre digitaba lo que tenían que decir. En la casa, tenían que referirse a mí como ´la putita´” fue uno de los duros testimonios que brindó Prandi.

Luego, Julieta relató que su ex pareja golpeó a su hijo mayor: “Después de que volvieron esa vez que los había abandonado, a los dos días intenté hablar con Rocco y me dijo: ´Estoy enojado porque dibujé la pared y papá me pegó en la espalda´. Es un psicópata que elige a la víctima y te vende un cuento de hadas, tratan de brindarte contención y solucionarte problemas. ’Ah, ¿tenés que ir a trabajar? No te hagas problema, yo te hago el trámite’. Y así terminás firmando un poder para manejar tus cuentas”.

En las últimas horas, Julieta Prandi compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que velozmente se llenó de likes superando con facilidad la barrera de los 5 mil corazones en tan solo unas horas.

