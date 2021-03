De ser tricampeón y salvar vidas en la Fórmula 1 a buscar la cura del Alzheimer

El expiloto de Fórmula 1, Jackie Stewart fue tricampeón en 1969, 1971 y 1973 hoy a sus 81 años ha puesto manos a la obra en una fundación que busca encontrar la cura del Alzheimer, donde ha invertido toda su fortuna, ya que su esposa fue diagnosticada con ese problema severo de demencia y desde hace 7 años inició con esta gran prueba que la medicina aún no descubre.

El Alzheimer de Helen, con quien Jackie tiene dos hijos -Paul y Mark- y 9 nietos, fue descubierto a raíz de un accidente. Un día de 2014, la esposa del tricampeón de la F1 manejaba su auto cerca de la casa de la familia en Chiltern Hills, Inglaterra, cuando el Smart terminó en un bosque que rodea la propiedad.

Jackie Stewart y Helen.

Pensaron que la causa podía ser la rotura de un neumático o la repentina aparición de un ciervo en el camino. Sin embargo, la respuesta fue desgarradora: un diagnóstico de demencia frontotemporal (FTD). "Ahora me enfrento a uno de los mayores desafíos de mi vida y pondré todos mis esfuerzos en encontrar una cura para esta terrible enfermedad", dijo en su momento.

Hoy a sus 80 años se encuentra en silla de ruedas y atendida por siete enfermeras que la cuidan las 24 horas, actualmente vive en una mansión a orillas del lago de Ginebra. "Muy pocas personas pueden permitírselo. Tengo suerte de ser piloto de carreras y puedo permitirme tener enfermeras y neuro enfermeras cuidando de ella", aclara el escocés.

La mayor de la inversión es de su bolsillo y lo que le dejó la Fórmula 1, pero la fundación Race Against Dementia se sostiene por donaciones que superaron ya aquella primera expectativa de reunir 2.5 millones de dólares. Ese dinero permitió nombrar en 2019 a tres becarios, en asociación con Alzheimer's Research UK, y otros dos se sumarán entre septiembre y octubre de 2021.

Vivir con Alzheimer una pandemia no es tan complicado para el paciente como lo es para su familia, que a diario debe explicarle los nuevos riesgos y los motivos por los cuales cosas simples, como besos y abrazos, ya no forman parte de la rutina: "La movilidad de Helen ya no existe y tiene muy poca memoria y está empezando a afectar su memoria a largo plazo".

Hace cinco décadas, Stewart se puso al frente de otra lucha y tuvo éxito: la seguridad de los pilotos en la F1. Propuso el uso obligatorio de cascos integrales, cinturones de seguridad y buzos ignífugos para los pilotos, además de requerir zonas de escape, barreras de protección y centros médicos en los circuitos, elementos que ahora forman parte de la normalidad y que salvaron -por ejemplo- la vida de Romain Grosjean el año pasado en el GP de Baréin.