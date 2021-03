¿Quieres sobresalir en WhatsApp? Con este sencillo y rápido truco lo lograrás

Sería muy difícil pensar hoy la comunicación sin WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo. Irrumpió en nuestras vidas hace poco más de una década y lo hizo para quedarse. En ella no sólo se pueden mandar mensajes de texto, sino que también posibilita el envío de archivos, imágenes y llamadas tanto de audio como de video. La app condensa todas las herramientas necesarias para que nuestra vida sea mucho más sencilla.

Son muchos los trucos que tiene y que, lamentablemente, no todos conocen. Aquí te contaremos uno que te permitirá destacarte en tus conversaciones. Ahora, no sólo lo podrás hacer con divertidos stickers, sino que también podrás resaltar algo en el texto que envías para que no pase desapercibido para nadie.

El método es muy sencillo y rápido y con él, si haces un buen uso, podrás captar la atención de todos. ¿En qué consiste? Seguramente alguna vez te llegó un mensaje con letras tachadas, en negrita o cursiva. Aplicarlas es muy fácil y a continuación te lo explicamos:

Para colocar letras cursivas en el texto debes colocar un guión bajo (_) delante y detrás del texto que buscas destacar. Ej: _texto_.

Si lo que deseas es poner letras en negrita , entonces debes colocar un asterisco (*) antes y después del mensaje. Ej: *texto*.

Si lo que buscas es tachar el texto debes colocar la virgulilla de la eñe​ (~) delante y detrás del texto. Ej: ~texto~.

Si pretendes poner un mensaje monoespaciado pon tres tildes invertidas antes y después del mensaje. Ej: ```texto```.

Si no encuentras los símbolos en el teclado, puedes acceder a los diversos formatos a través de los atajos del smartphone. Para Android mantén presionado el texto ingresado antes de enviarlo y selecciona el formato que quieres agregar. También puedes apretar el botón "Más" para otras opciones.

En el caso de iOS debes presionar el texto o seguir este camino: "Seleccionar" o "Seleccionar todo" > B_I_U. Allí podrás elegir entre las cuatro opciones antes detalladas.