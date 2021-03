Lola Índigo enseña sus destrezas para la danza con un impactante baile

Lola Índigo se hizo conocida gracias a su participación en Operación Triunfo. Si bien su paso por el reality fue corto le sirvió como puntapié de su carrera musical. Hoy es una de las artistas del momento y una referente a seguir por miles y miles de jóvenes en el mundo. Próximamente se embarcará en un nuevo desafío: será jurado en el concurso televisivo The Dancer que saldra en La 1.

"Tenía muchas ganas de un programa de baile, imagínate. Yo he sido muy fan de la danza en la tele, he crecido con la danza en la tele. Yo me he hecho en la tele, se podría decir", explicó durante la presentación que se hizo para la prensa de este nuevo ciclo.

También Índigo habló del rol que tendrá en el programa. "Tenía muchas ganas de ser jurado porque tengo mucha vocación de ayudar a otros a que desarrollen sus proyectos. A mí me ha gustado mucho desarrollar el mío y tenía ganas de ayudar de corazón. Una cosa que me gusta mucho de este formato es que llegados a un punto del programa te puedes involucrar en ayudarles con sus propuestas finales", contó.

Sobre lo que será el certamen explicó: "Es a lo que un bailarín se enfrenta en su día a día, solo que este es un formato para la televisión, para el público. Pero esto es la vida. Este programa es como una metáfora de eso: están en la sala de baile y si el público les quiere es cuando pasan a tener audiencia. Esa es la vida".

Lola es una gran bailarina y de eso no existen dudas. Diariamente esto queda demostrado con los videos que comparte en sus redes sociales. En su última publicación de Instagram subió un video de TikTok en la que se la ve enseñando sus grandes destrezas para la danza con un hermoso look y más de uno de los internautas quedó fascinado al verla.