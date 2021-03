La CMB revisará reglas tras la decepcionante pelea de Canelo Álvarez con Avni Yildirim

Saúl Canelo Álvarez retuvo sus títulos súper mediano del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo con un triunfo fácil sobre Avni Yildirim, quien decidió no seguir peleando tras el tercer round. Por este motivo, Mauricio Sulaimán presidente del CMB reconoció que hay falla en las reglas de elección de contrincantes y que las revisarán.

"Canelo lució muy bien, poderoso, no falló ningún golpe, fue tremendamente certero. La diferencia fue inmensa. Lo siento por Avni Yildirim, a veces en el papel no refleja las acciones y fui desafortunado, tuve grandes expectativas. Es cuestión de que tenemos que revisar el proceso que no está funcionando con algunas reglas", declaró Sulaimán a Boxing Social.

Yildirim, con dos años sin actividad, no salió para el cuarto round luego de recibir un golpe certero y besar la lona. Si bien el triunfo de Canelo fue irrebatible, los aficionados y algunos especialistas de boxeo cuestionaron la razón por la que aceptó la pelea, tratándose de un rival tan inferior.

"Definitivamente tenemos que ir atrás y revisar lo que está pasando, cómo las cosas evolucionan", señaló el presidente del CMB. Tras su triunfo del sábado, el Canelo Álvarez reveló que su próximo rival será el británico Billy Joe Saunders, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el próximo 8 de mayo.

Eddy Reynoso explota por críticas al Canelo

El entrenador de Álvarez, explotó en Twitter ante las constantes críticas que ha recibido el boxeador mexicano, sobre todo después de lo ocurrido el sábado. Por eso, Reynoso no pudo más y le pidió a la afición mexicana que se "dejaran de mamadas", sobre todo porque "va a pasar mucho tiempo para que México tenga otro boxeador como el Canelo".

"No hay mucho que decir, solo que pasarán muchos y muchos años para que salga otro @Canelo, otro @SChecoPerez. Es tiempo de apoyarnos los mexicanos y dejarnos de mamadas! Estos deportistas ponen a nuestro México en el mapa", escribió enojado.