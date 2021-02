¿Qué dirá Chicharito Hernández? La enigmática publicación de su ex mujer

La vida de Javier Hernández y Sarah Kohan dio un vuelco inesperado. uego de una corta relación, que igualmente les alcanzó para tener dos hijos, la pareja se separó en medio de varios rumores de infidelidad por parte de la modelo a quien se la vinculó con un amigo cercano del futbolista mexicano, Diego Dreyfus.

Poco tiempo después de lo sucedido entre ambos, el futbolista se marchó de vacaciones con un grupo de amigos, entre los que sobresalió la presencia de Lourdes Motta, una modelo paraguaya que alcanzó el reconocimiento luego de aparecer en un video musical del reconocido artista colombiano Maluma.

Pero la polémica no termina ahí: varios medios de comunicación se hicieron eco del descanso del profesional de Los Angeles Galaxy de la MLS mientras su expareja se ocupa de sus hijos Nala y Noah. De igual manera todo quedó en nada cuando la mujer en cuestión desmintió tener algún tipo de relación con el delantero.

Sarah, en tanto, volvió a Australia y este lunes publicó una imagen de espaldas con un enigmático mensaje que podría ser para su ex marido, o bien, para alguna nueva conquista. "You, me and the sea (Tú, yo y el mar)", escribió y generó cientos de reacciones con diversas conclusiones. La foto, encima, levantó la temperatura de Instagram ya que muestra su envidiable figura.

Algunas versiones indican que Kohan le habría pedido el divorcio, además de avisarle que solicitaría una fuerte cantidad como pensión para sus dos hijos, y que Chicharito está esperanzado que el viaje a Australia sirva para que su ex mujer se relaje y recapacite respecto al tema del divorcio, pues él está empeñado en salvar su relación y seguir teniendo cerca a sus hijos.