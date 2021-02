Belleza sin igual: Demi Rose enseña su secreto para tener esa figura

El símbolo de la belleza Demi Rose, acostumbra a deleitar a sus fans con instantáneas en las que hace gala de su sinigual atractivo, pero esta vez sorprendió por el mensaje que acompañaba las instantáneas compartidas.



Como bien saben sus casi 16 millones de seguidores en su cuenta oficial en la red social Instagram, la reconocida modelo internacional se preocupa mucho por su aspecto y su figura, lo cual salta a la vista, pero no se trata meramente de un cuidado de índole profesional -teniendo en cuenta que representa a varias marcas y es modelo-, sino que también se trata de algo personal ya que asegura que también lo hace para sentirse bien consigo misma.

Vistiendo un traje de baño negro, la influencer se mostró consumiendo un jugo antioxidante en unas instantáneas que iba acompañadas del siguiente mensaje: "Glowing from the inside out! I actually look forward to starting @fuelstationuk juices. This is my third batch. They taste amazing and I feel super revitalised after them. They really help me with bloating & slimming down to my best.💛".



"¡Brillando de adentro hacia afuera! De hecho, estoy ansiosa por comenzar con los jugos @fuelstationuk. Este es mi tercer lote. Tienen un sabor increíble y me siento súper revitalizado después de ellos. Realmente me ayudan con la hinchazón y el adelgazamiento a mi mejor nivel.💛".

Si bien además de una recomendación Demi Rose se encontraba presentando el producto de una de las marcas que representa, el valor del consejo no se deprecia. Si ese es el secreto de Demi para estar siempre tan espléndida, mañana mismo comenzaremos a tomar jugos antioxidantes. Sus fans por otro lado quedaron cautivados ante su atractivo, como bien lo demuestran estos mensajes: "QU3 MORENA LINDA ✨🤍", "Preciosa como siempre", "Beauty 🔥💖", "Cuerpazo hermosa", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️"