Bellísima, Ale Maglietti demuestra como se viste ropa interior deportiva con estilo

La modelo y abogada argentina, Alejandra Maglietti ha sido protagonista de una profunda reflexión que se dio en la red social Twitter. El disparador de esta conversación que sostuvo Ale con otros usuarios fue el lamentable deceso del jugador de fútbol Santiago "El Morro" García, quién aparentemente se habría quitado la vida en su hogar.



Lo que sucedió con García, quien estaba cursando una terapia para tratar algunos problemas psicológicos y además aparentemente se encontraba hundido en un profundo cuadro de depresión, fue el vehículo para iniciar una charla que tuvo lugar luego de que Maglietti reflexionara sobre las enfermedades psicológicas en un hilo de Twitter. Normalmente la blonda suele mostrarse en sus redes con un semblante alegre y muy buen sentido del humor, un ejemplo de esto es su cuenta de Instagram donde suele compartir graciosos videos de TikTok que ella interpreta.



"La depresión no tiene una apariencia universal, tiene que dejar de ser tabú: hay personas que necesitan dormir mucho, otras que no pueden. Hay quienes necesitan hablar y otras que no pueden hablar. Hay quienes están con una sonrisa igual y otros que lloran...", iniciaba el hijo de Twitter de Ale Maglietti.

Luego la panelista de "Bendita TV" continuó reflexionando, "Trabajan duro todo el día, se hacen cargo de sus responsabilidades y se dejan caer cuando llegan a casa. Su mayor temor es sentirse una carga". Además a este respecto intentó crear conciencia sobre los temores y sensaciones de quienes cargan con depresión, asegurando que por más que se advierta que se está pasando por algo así es muy difícil salir, "Las personas no simulan sufrir depresión, simulan estar bien cuando no lo están. Sonríen cuando viven un infierno. Intentan dar palabras de aliento a los demás por que saben que lo es no sentir nada. Intentan hacer reír a los demás".

Finalmente, cuando otro usuario respondió uno de estos tweets asegurando que se sentía identificado con todos esos síntomas, Alejandra Maglietti le respondió que es más normal de lo que todos queremos creer y que incluso ella misma realiza un esfuerzo diario por no caer; "La verdad es que lucho contra la ansiedad y la angustia todos los días dese hace años. Antes no le podía poner ni nombre. Antes me daba vergüenza por que te juzgan, pero creo que es mejor contarlo, quizás ayudo a alguien", se sinceró la artista.