La frase del prometido de Jennifer López que pudo derrumbar la carrera de Patrick Mahomes

Hay que saber a quién hacer caso cuando de consejos se trata o si es mejor seguir tu instinto, porque no te vayas a tomar en serio las palabras "destructivas" como las que el legendario beisbolista, Alex Rodríguez, le dijo a un muy joven Patrick Mahomes cuando aún cursaba la escuela básica.

Alex Rodríguez

Esta historia se remonta al año 2001, cuando Alex Rodríguez llegó a los Texas Rangers de las Grandes Ligas y allí coincidió con Pat Mahomes Sr., el padre del hoy quarterback de los Kansas City Chiefs y quien desde muy joven demostró grandes aptitudes para tres deportes: beisbol, basquetbol y futbol americano.

El prometido de Jennifer López intentó persuadirlo de ser pelotero, aunque a Mahomes siempre le gustó el ovoide. Alguna vez le dije: "Escúchame, tal vez nunca has escuchado lo que te he dicho, pero esto sí debes entenderlo. No habrá dinero, ni futuro ni historia para ti en el futbol americano. Debes de ser beisbolista", confesó en una entrevista.

"Hace poco nos vimos y me recordó esas palabras. Vaya que agradezco que nunca me hizo caso", añadió entre risas el exjugador de Mariners, Rangers y Yankees. Lo que él predijo sería "un fracaso" económico en realidad se convirtió en el contrato más lucrativo en la historia del deporte estadounidense, ya que el jugador de los Chiefs firmó una extensión por más de 500 millones.

Mahomes y Brady, las estrellas del Super Bowl LV.

Lo monetario no fue el único error de A-Rod como "adivino", ya que en lo deportivo, el Mago de K.C. jugará su segundo Super Bowl consecutivo con los Chiefs e intentará ser el primer Bicampeón de la NFL desde Tom Brady -su rival este domingo- con los New England Patriots en 2004 y 2005.