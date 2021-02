Despampanante: Cande Tinelli posa en un encaje traslúcido

La cantante y compositora Candelaria Tinelli, es bien conocida en su faceta como influencer. Pero más allá de su belleza, no solo comparte instantáneas de ella modelando, hace algunas horas se mostro un tanto compungida por haber tenido un mal día consigo misma, lo que le generó gran angustia.

Como bien todos sabemos el amor propio es un ejercicio difícil de cultivar día a día. Por esto mismo se sinceró en s cuenta de Instagram con sus más de 4 millones de seguidores, buscando también un poco de contención. "¿Tienen días de mierda donde se sienten feos y con la autoestima por el piso? ¿Les pasa? Gracias ¿Algún tip?", escribió en una story.

Esta no es la primera vez que se muestra transparente y refleja su fragilidad frente a sus fans; recientemente fue criticada por su cambio de look y muchos le apuntaron que le había copiado el estilo a la exponente del género urbano “Cazzu”, frente a eso respondió: "La gente que está diciendo que me copié de Cazzu, no me copié de Cazzu. No me quedó otra opción. Cazzu te amo y lo sabés. Pero no, no me copié de Cazzu, no me queda bien como a ella".

Afortunadamente sus millones de fans siempre tiene palabras de aliento para levantar el ánimo de la artista hija de Marcelo Hugo Tinelli. Y no es para menos, hace nada más que instantes la preciosa Cande Tinelli se tomó una selfie ostentando todo su inigualable atractivo frente al espejo vestida con un hermosos conjunto de encaje negro y ligas.

Sus fans se precipitaron a dejar en claro su admiración y el amor que profesan por Candelaria en la publicación que alcanzo en sólo 10 minutos los 11 mil likes; además escribieron mensajes lleno de halagos como los siguientes: "que bombaaaaa😍😍😍😍😍", "Podes ser más hermosa ? 🔥😍", "🔥🍑😍", "Madre miaaaaa💣".