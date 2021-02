Belleza extraordinaria: Karol G se cubre sólo con un pañuelo y enamora a Lele Pons

La compositora colombiana Carolina Giraldo Navarro, más conocida en el mundo como Karol G, estaba siendo fuertemente extrañada por sus fans, ya que no había realizado una publicación en sus redes sociales desde hace aproximadamente un mes. Claro, había estado ocupada con varias cosas.

Con casi 37 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, no es muy difícil que alguien note su ausencia en la redes. Pero el hecho de que no se haya mostrado por este medio no significa que haya estado de vacaciones o sin hacer actividades dignas de destacar. Recientemente protagonizó cierta controversia por un hecho que en principio nació de una muy buena intención de la paisa para con sus conciudadanos de Medellín. En resumen lo que inició como un acto de caridad se transformó rápidamente en un gran aglomeración de gente en tiempos de pandemia.

La intención de Karol G era simple, compartir un poco de su suerte con los más necesitados y por esta razón arribó a la comuna 13 en Medellín, Colombia, con varios regalos y paquetes con víveres para ayudar a apalear la dura situación que se vive a causa de la crisis mundial económica.

Pero lo que Karol G no supo prever fue el gran poder de convocatoria que tiene su figura, lo que provocó que apenas descendida de su automóvil, cuando los allí presentes notaron de quien se trataba causaron un gran agolpamiento. La estrella se presentó con gran humildad sin ser acompañada por ningún tipo de seguridad personal.

Ahora, finalmente ha vuelto a realizar una publicación, y para beneplácito de sus seguidores se mostró más bella que nunca vistiendo a modo de top un simple pañuelo que despierta las fantasías de sus fans. Tal fue el despliegue de hermosura que ni siquiera la influencer y cantante Lele Pons pudo resistirse a dejar su comentario.