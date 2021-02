SAG Awards: actor de “Pantera Negra” es el gran nominado y ¿Quiénes más?

El reconocido protagonista de “Black Panther”, Chadwick Boseman, fallecido en agosto del pasado año, a la corta edad de 43 años; era una figura prometedora de las artes dramáticas, y realmente da la impresión que lo mejor que tenía para dar se encontraba en su truncado futuro. Tal es así que ahora ha recibido dos nominaciones póstumas para los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards).

Se puede pensar en estas nominaciones como un homenaje de sus compañeros actores a su carrera y emblemática figura. Habiendo entregado dos de sus mejores actuaciones recientemente y lamentablemente en un año dónde el circuito cinematográfico se vio afectado por la pandemia mundial, las nominaciones han sido por sus papeles en "Ma Rainey’s Black Bottom" y "Da 5 Bloods", ambos filmes altamente apreciados por la crítica especializada.

Durante la filmación de estas producciones, Chadwick Boseman recibía su tratamiento contra el cáncer de colon que lo aquejaba y posteriormente terminaría arrebatándole la vida; sus compañeros de elenco afirmaron que en todo momento mantuvo en secreto esta situación, por lo que excepto las personas más allegadas se enteraron de sus dolencias cuando era demasiado tarde.

Vale recordar que los SAG Awards suelen ser un buen termómetro para las nominaciones y los ganadores que luego se replican en los Premios Oscar. A diferencia de los Globos de Oro, que se eligen entre 90 periodistas y cuya lista de nominados despertó este miércoles perplejidad, los SAG Awards los votan los mismos miembros que componen este sindicato, por lo que suelen dar unos resultados más similares a los de la Academia de Hollywood.

Para esta edición, en el apartado de mejor actor protagonista competirán Boseman ("Ma Rainey’s Black Bottom"), Anthony Hopkins ("The Father"), Gary Oldman ("Mank"), Steven Yeun ("Minari)" y Riz Ahmed ("Sound of Metal"). Por el lado de las féminas, las candidatas serán Amy Adams ("Hillbilly Elegy"), Viola Davis ("Ma Rainey’s Black Bottom"), Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman”), Frances McDormand (“Nomadland”) y Carey Mulligan (“Promising Young Woman”).