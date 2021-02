Rebelde: Ex chica Disney se abre la chaqueta y sorprende a todos

La que supiera ser junto a Zendaya, una de las protagonistas de la serie juvenil "Shake It Up" o " A todo Ritmo" como la conocimos en estas latitudes, es hoy la controversial actriz Bella Thorne. Lejos está de aquella pre adolescente que actuaba en la producción original de Disney, que se transmitía y repetía en el canal de cable de la misma compañía.

Quien diera vida a Cece Jones pasó de ser una chica inocente apasionada por el baile a protagonizar varios escándalos y participar en producciones de terror. Ahora La pareja de jóvenes amigas ha vuelto a protagonizar los tabloides, luego de que la joven actriz de cabello rojizo declarara que quiere interpretar a la novia de Zendaya en “Euphoria”, la producción de HBO que esta protagoniza.

Habiendo sabido cosechar una imagen de chica rebelde muy alejada de lo que proyectaba cuando se encontraba en las filas del simpático ratón. Y así bien lo refleja en su cuenta de Instagram, donde en más de una ocasión se muestra en actitudes non sanctas para sus más de 24 millones de seguidores.

Otro de sus escándalos más recientes que la puso en boca de todos fue a causa de su cuenta en la plataforma OnlyFans, cuando en tan solo una semana de haber abierto su cuenta recaudó el monto récord en la aplicación. En un lapso inferior a 7 días, consiguió más de 50.000 seguidores y US$2.000.000 en una semana, al cobrar US$200 por foto.

Pero el problema no fue su récord, sino que muchos de quienes compraron las imágenes lo hicieron convencidos de que en dichas fotos se encontraba la actriz totalmente al descubierto, cosa que no fue así y por lo que se sintieron estafados por Bella Thorne; aunque esto no causó ningún detrimento en la cantidad de seguidores de ninguna de sus redes sociales.