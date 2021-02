Poco a la imaginación: Flor Peña luce toda su belleza en encaje translúcido

La conductora y actriz argentina Florencia Peña, es un símbolo de belleza y se ha encargado de demostrar numerosas veces que poseer un gran atractivo y un gran sentido del humor pueden perfectamente ir de la mano; contrariamente a lo que se ha creído durante muchos años en los que se sostenía que el humor no era para los bellos.

Con más de 5 millones de seguidores en su cuenta de la red social Instagram, Flor tiene acostumbrados a sus fans a sus publicaciones generalmente cargadas de humor. Pero también hay espacio para el modelaje, donde suele mostrar todo su atractivo.

Durante la emisión de su programa “Flor de equipo” se reveló el gran papel que el humor cumple en su vida y acaso ¿no en la de todos? Como mecanismo de defensa o para afrontar grandes tragedias se suele recurrir al sentido del humor, y Florencia no es la excepción. Su gran amigo y conductor Marley, fue invitado al programa y en un momento, fiel a su estilo, Marcelo Polino –panelista del show- preguntó “¿Cuál fue el peor papelón de la carrera de Flor?”

Sin ningún tipo de filtro Marley respondió “Son muchos. No sé cuál poner, si el verdadero u otro, el que todo el mundo ya sabe”; él se refería al video íntimo difundido hace casi una década sin el consentimiento de Florencia Peña. Ante el tono serio que estaba tomando la charla, la conductora decidió retomar las riendas de su show y aclaró: “Yo quiero decir algo con respecto a esto. Él sabe que yo sufrí mucho por esto. De hecho todavía tengo muchos juicios. Pero con Marley todo lo reconvertimos en humor y nos reímos mucho”. Entonces Marley acompañó el cambio de tono y agregó, “Cuando sucedió hicimos una cena con la Negra Vernaci y con (Humberto) Tortonese, y lo único que hicimos fue burlarnos de ella toda la noche”.

Finalmente Florencia Peña remató la anécdota contextualizando su estado en aquél momento, lo que solo aumento el grado de lo hilarante de la situación: “Ni bien pasó, yo estaba tan mal que no quería salir a la calle. Pero me citaron mis amigos para levantarme el ánimo. ‘Esto va a pasar, Flor, vas a ver que va a pasar’, me decían. Pensé que me iban a hablar en serio, pero me empezaron a gastar desde que me senté hasta que me levanté. Era un chiste tras otro con todos mis escándalos”.