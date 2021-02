Misterio resuelto: así puedes saber si te bloquearon en Telegram

Telegram es la aplicación de mensajería instantánea desarrollada por los hermanos Nikolái y Pável Dúrov. Si bien se lanzó al mercado en agosto de 2013, no fue hasta este año que alcanzó una notable popularidad gracias a un desafortunado anuncio de WhatsApp (su principal rival). La app de Facebook reveló que modificaría sus términos y condiciones con respecto a su privacidad y ante los inesperados cambios, muchos de los usuarios decidieron migrar hacia otra alternativa que les permitiera continuar comunicados de una forma más segura.

A mediados de enero, la app sumó a 25 millones de usuarios en tan solo tres días. Sin dudas, una cifra récord que nadie esperaba. Hoy ya lleva más de 500 millones y el número continúa creciendo. Al apreciar esto y temer por su indiscutido reinado, WhatsApp puso freno a sus nuevas políticas de privacidad. La empresa aplazó el período de aplicación de las mismas hasta mayo. Sin embargo, la repentina medida fue tomada tarde: hoy las dos empresas de mensajería instantánea se disputan a los usuarios cabeza a cabeza.

Una de las preguntas que se realizan con frecuencia los internautas es cómo saber si otro usuario los ha bloqueado en la aplicación. Si bien Telegram no avisa a los usuarios cuando esto sucede, hay ciertos indicadores que permiten darse cuenta.

La principal señal está relacionada con la foto de perfil. Si alguien te bloquea, inmediatamente desaparece la imagen. Otro indicio es cuando en el estado de conexión figura "Última vez hace mucho tiempo". También hay que tener en cuenta si no le llegan tus mensajes al otro contacto en mucho tiempo. Si pasa un período importante y no le han entrado, lo más probable es que se deba a un bloqueo y no a un problema de conexión.